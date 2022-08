Miedema kijkt nog één keer terug: 'Kwaliteit in de groep, maar kwam er niet uit...'

Zelf had ze wat extra tijd nodig om te herstellen na het EK (waar ze ook lang last had van een coronabesmetting), maar Miedema hoopt aanstaande dinsdag bij de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland fit op het veld te staan. Miedema: "Als alles goed gaat, dan hoop ik gewoon volledig inzetbaar te zijn."

Vivianne Miedema is een dag later aangesloten bij het Nederlands elftal dan de rest van de groep. De topspits van Oranje miste de eerste dag van het trainingskamp vanwege verplichtingen bij haar club Arsenal.

Sowieso leek fitheid een van de componenten waar het aan schortte bij Oranje deze zomer. "We kunnen heel hard roepen dat fitheid het enige probleem was, maar we weten dondersgoed dat dat het niet was", zegt Miedema daarover. Om vervolgens te concluderen: "We waren gewoon niet goed genoeg. We waren helemaal niet slecht en hebben wel de kwaliteit in de groep, maar het kwam er niet uit..."

Niveauverschil

"Fitheid kan ook niet in tien dagen hier in Zeist opgelost worden. Veel meiden spelen in de eredivisie en dat is niet te vergelijken als je speelt tegen Frankrijk waar vijf internationals van Olympique Lyon en zes van Paris Saint-Germain op het veld staan. Dat is een niveauverschil", zegt Miedema.

Onder Jonker ziet Miedema een rooskleurige toekomst. "Hij wil gewoon kwaliteit, dat zie je. Ik denk dat iedereen dat fijn vindt en ook nodig heeft. In deze fase heb je dat nodig in een training, volgens mij is dat wel gebeurd."