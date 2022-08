Unicef wil geen alleenreizende kinderen in crisisnoodopvang

Unicef maakt zich grote zorgen over alleenreizende minderjarige asielzoekers die in de crisisnoodopvang worden geplaatst. Sinds afgelopen weekend worden zulke kinderen vanuit Ter Apel naar plekken gebracht waar volgens de VN-kinderrechtenorganisatie nauwelijks toezicht is en waar hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Het zou gaan om ongeveer 350 kinderen.

Het ontbreekt ook aan goede zorg en onderwijs in de crisisnoodopvang. Unicef wil dat de kinderen zo snel mogelijk uit de crisisnoodopvang worden gehaald en worden ondergebracht in kleinschalige, stabiele en veilige opvanglocaties.

"In de huidige opvangcrisis zijn alleenreizende kinderen de meest kwetsbare groep", zegt Unicef-directeur Suzanne Laszlo. "Zij worden nu geplaatst in de crisisnoodopvang waarvan is afgesproken dat alleenreizende minderjarigen daar niet thuishoren. Nooit eerder is dit gebeurd, ook niet tijdens de vorige opvangcrisis in 2015. We laten elke keer opnieuw een ondergrens los. Dit is schadelijk voor deze toch al kwetsbare kinderen."

Meer trauma's

Volgens Laszlo waren er in Ter Apel al signalen van verwaarlozing. "Kinderen slapen op stoelen, onduidelijk is of iedereen voldoende eten te heeft gehad en er is te weinig zicht op veiligheid. Overplaatsing naar crisisnoodopvang vermindert de nood van deze kinderen niet. Het is een kortetermijnoplossing waarbij het belang van kinderen uit het oog is verloren."

Tijdelijke crisisnoodopvanglocaties zijn door gemeenten opgezet omdat er een tekort is aan plaatsen in de noodopvang. In de sobere en grote locaties, zoals gymzalen en tenten, verblijven vaak honderden asielzoekers voor maximaal een paar weken. Voor kinderen ontbreken daar essentiële voorzieningen als onderwijs, begeleiding, toezicht en zorg.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer luidde al eerder de noodklok over de omstandigheden voor minderjarige vluchtelingen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. "De kinderen worden mentaal verwaarloosd en lopen in het aanmeldcentrum meer trauma's op", zei ze.