Panama krijgt meer dan 300 eeuwenoude objecten terug na Nederlands onderzoek

Panama heeft na Nederlands onderzoek 343 archeologische objecten teruggekregen uit een privécollectie. Het gaat onder meer om aardewerken potten en vazen uit de periode voordat Panama in de 16de eeuw door Spanje werd gekoloniseerd. De Panamese minister van Buitenlandse Zaken spreekt van de "grootste repatriëring van archeologische stukken in de geschiedenis van Midden-Amerika".

De eeuwenoude voorwerpen waren van een particuliere verzamelaar die in de jaren 60 in Panama woonde. Daar kocht hij de objecten in galeries.

Een aantal jaar geleden bood hij de archeologische stukken als schenking aan bij het Museum Volkenkunde in Leiden. Het museum startte in samenwerking met de Universiteit Leiden een onderzoek naar de voorwerpen die in de tussentijd werden opgeslagen bij de universiteit.

Schenking niet aangenomen

De conclusie is dat de voorwerpen beter tot hun recht komen in Panama. Ondertussen had het Leidse museum de Panamese ambassade in Nederland op de hoogte gebracht van het bestaan van de archeologische collectie.

Dat gebeurt vaker bij dit soort onderzoeken naar schenkingen, aldus de woordvoerder. Ze benadrukt dat het museum de schenking in kwestie nooit heeft aangenomen en dat de stukken dus geen onderdeel zijn geweest van de Volkenkunde-collectie. "We zijn blij dat de objecten een plaats in Panama hebben gevonden, waar ze in hun context van het land van herkomst getoond, bestudeerd en geconserveerd kunnen worden."

Bekijk de foto's van de archeologische voorwerpen die de Panamese autoriteiten hebben gepubliceerd: