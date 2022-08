Morgen laatste stakingsdag: geen NS-treinen in zuiden en oosten

Morgen is de vijfde en voorlopig laatste stakingsdag van de spoorvakbonden. De gevolgen zullen landelijk minder groot zijn dan vandaag, maar in het zuiden en oosten van het land zal er wel hinder zijn. Daar zullen er geen NS-treinen rijden en reizigers wordt aangeraden alternatief vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen.

Vanuit het westen gezien zullen treinen rijden tot Amersfoort, Zwolle, Ede-Wageningen, Rotterdam Centraal, Dordrecht en Geldermalsen. Via de reisplanner kan worden opgezocht tot waar welke trein zal rijden. De reisplanner moet nog worden aangepast. De NS verwacht dat vanavond afgerond te hebben.

Ook vandaag is het goed plannen via welk alternatief gereisd kan worden: