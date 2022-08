9-0 nederlaag is reden voor ontslag: bij Bournemouth én Dundee United

Trainer Scott Parker van de Engelse voetbalclub Bournemouth is na de 9-0 nederlaag tegen Liverpool ontslagen. De club staat na vier duels met drie punten op de zeventiende plek in de Premier League.

Onder leiding van Parker, oud-international van Engeland, promoveerde Bournemouth afgelopen seizoen naar de Premier League. Dat de club drie nederlagen leed tegen topclubs deed er voor het bestuur van Bournemouth niet toe. Assistent Gary O'Neill neemt voorlopig Parkers taken waar.

De club begon het seizoen met een zege op Aston Villa (2-0), maar na drie nederlagen tegen de topclubs Manchester City (4-0), Arsenal (0-3) en Liverpool ziet de Russische eigenaar, Maxim Demin, geen andere keuze.

"Onze promotie onder zijn leiding zal altijd herinnerd worden als een van de meest succesvolle in onze geschiedenis", zegt Demin over Parker.

Gerespecteerd voetballer

Parker dwong drie seizoenen geleden ook al met Fulham promotie naar de Premier League af. De inmiddels 41-jarige trainer was zelf een gerespecteerd voetballer in Engeland. Hij voetbalde onder meer bij Chelsea, West Ham United, Tottenham Hotspur en Fulham. Parker is de eerste trainer die dit seizoen wordt ontslagen in de Premier League.