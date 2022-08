Politie bevestigt: brand asielhotel Albergen aangestoken

De brand bij het toekomstig azc in het Overijsselse Albergen is aangestoken. Dat bevestigt de politie op basis van onderzoek dat gisteren is gedaan. Er is nog niemand aangehouden.

De brand werd gisterochtend rond 06.15 uur ontdekt. Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Oost dat een aantal boompjes pal naast het hotel in brand stond. Op foto's is te zien dat ook een deel van een gevel van het hotel zwartgeblakerd is. Niemand raakte gewond.

Het gaat om Landhotel 't Elshuys, dat eerder deze maand onder een vergrootglas kwam te liggen toen bekend werd dat het COA het pand had gekocht. Het kabinet trok de vergunningverlening naar zich toe en passeerde daarbij de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt.

Veel kritiek

Dat leidde tot veel kritiek, onder meer van de inwoners van Tubbergen. Zij gingen de straat op om te protesteren tegen de opvang van asielzoekers in het hotel.

Ondertussen wordt het pand al verbouwd door het COA om het geschikt te maken voor de opvang van 150 tot 300 mensen. Naar verwachting komen de eerste asielzoekers over vier à vijf weken aan.

Na de ontstane onrust wil het COA in gesprek gaan met buurtgenoten en de gemeente, zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker. "We willen de boel nu weer tot rust brengen. Er is veel gebeurd, veel gezegd en er zijn zorgen geuit. Laten we praten over wat we willen, ik hoop dat iedereen daar open voor staat."