Brand asielhotel Albergen aangestoken, bevestigt politie

De brand bij het toekomstig azc in het Overijsselse Albergen is aangestoken. Dat bevestigt de politie op basis van onderzoek dat gisteren is gedaan. Er is nog niemand aangehouden.

De brand werd gisterochtend rond 06.15 uur ontdekt. Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Oost dat een aantal boompjes pal naast het hotel in brand stond. Op foto's is te zien dat ook een deel van een gevel van het hotel zwartgeblakerd is. Niemand raakte gewond.

Beelden van na de brand: