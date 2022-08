Veroordeling in decenniaoude strafzaak na succes podcast The Teacher's Pet

Australië is in de ban van een decennia oude verdwijningszaak. Chris Dawson (74) is vandaag veroordeeld voor de moord op zijn vrouw Lynette, veertig jaar nadat ze onder mysterieuze omstandigheden verdween. Haar lichaam is nooit gevonden.

Een populaire misdaadpodcast heeft ervoor gezorgd dat de onopgeloste zaak jaren later opnieuw onder de aandacht kwam. In The Teacher's Pet van de krant The Australian onderzoekt journalist Hedley Thomas de mysterieuze verdwijning van de 33-jarige moeder van twee jonge dochters. De podcast was een wereldwijde hit en werd meer dan 30 miljoen keer beluisterd.

Thomas sprak met getuigen die nooit eerder door de politie waren gehoord. Zo kwam nieuw bewijsmateriaal naar boven. De podcast werd voor het eerst in 2018 uitgezonden en leidde niet lang daarna tot de vervolging van Dawson.

Verdachte had affaire met 16-jarige

De 74-jarige oud-rugbyspeler en docent heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Hij zegt dat zijn vrouw hem en hun twee kinderen in de steek heeft gelaten om zich aan te sluiten bij een religieuze sekte. Maar vrienden en familie zeggen dat Lynette stapelgek was op haar dochters van 2 en 4 jaar en dat ze hoopte dat de relatie met haar man gered kon worden.

Het huwelijk stond onder spanning vanwege de affaire die Chris Dawson had met een 16-jarige leerling van de school waar hij gymleraar was. JC, zoals het meisje om privacyredenen wordt genoemd, was tevens de babysitter van de kinderen van de Dawsons. Slechts twee dagen na Lynettes verdwijning trok JC in bij Chris Dawson en de kinderen. Pas zes weken na haar verdwijning stapte Dawson naar de politie om zijn vrouw als vermist op te geven.

'Gebruikt als seksslaaf'

De rechtbank noemde het bewijs tegen Dawson overtuigend. Dawson was duidelijk geobsedeerd door de tiener en wilde dat het meisje zijn vrouw zou "vervangen", stelt de rechter. Dawson had al eerder geprobeerd om zijn vrouw te verlaten om een nieuw leven te beginnen met JC, maar die pogingen mislukten. "Ik geloof dat hij zo bang en gefrustreerd was dat hij JC zou verliezen, dat hij besloot zijn vrouw te vermoorden", sprak de rechter.

Twee jaar na de verdwijning van zijn vrouw trouwde Chris Dawson met de babysitter. JC was een van de getuigen die werden gehoord in de zaak. In een emotionele verklaring zei ze dat ze als seksslaaf werd gebruikt door Dawson. Ze verwierp het idee dat ze een relatie had met haar toen 32-jarige leraar. "Hij begon met groomen in 1980. Ik was een kind. Hij dacht dat hij mijn vriendje was. Maar het was geen gelijkwaardige relatie."

Politie negeerde Dawson

De zaak heeft veel losgemaakt in Australië. In de podcast wordt een beeld geschetst van een gemeenschap die seksueel misbruik en huiselijk geweld onder het tapijt veegt. "De eerste acht jaar dat Lynette vermist was, geloofde de politie dat het slechts ging om een moeder die haar gezin in de steek had gelaten, zonder te kijken naar het bewijs tegen Chris Dawson", zei onderzoeksjournalist Hedley Thomas, die bij de rechtszaak aanwezig was.

"Dat weerspiegelt de samenleving van die tijd. Chris Dawson heeft veertig jaar lang van zijn leven kunnen genieten. Dat is schandalig", zei Thomas na afloop van de zaak.

De podcast die de zaak aan het rollen bracht, heeft ook tot vertraging geleid. De rechtszaak werd lang uitgesteld vanwege de enorme media-aandacht die volgens de advocaten van Dawson de rechtsgang zou beïnvloeden. De podcast werd vervolgens in Australië offline gehaald.

Chris Dawson is meteen na de uitspraak in hechtenis genomen. Zijn advocaat zegt een hoger beroep te overwegen. De strafmaat wordt op een later moment vastgesteld.

De familie van Lynette is opgelucht. Haar broer Greg Simms heeft Dawson opgeroepen om te vertellen waar haar lichaam is. "Het verhaal is nog niet afgelopen. Lynette verdient een waardig afscheid."