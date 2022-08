Vrachtschip onderweg naar Vlissingen gedeeltelijk gezonken bij Gibraltar

Bij de haven van het Gibraltar zijn vannacht twee vrachtschepen tegen elkaar aangevaren. Een van de twee schepen is inmiddels gedeeltelijk gezonken, melden de lokale autoriteiten. De boeg van het vaartuig, dat onderweg was naar Vlissingen, ligt op de zeebodem, op 17 meter diepte.

Aan boord van het 178 meter lange schip zijn honderden tonnen stookolie, diesel en smeerolie. Op verzoek van de kapitein zijn alle 24 bemanningsleden nog aan boord. Zij maken het volgens hem goed. Reddingswerkers zijn in de buurt om hen te evacueren als dat nodig is.

Geen aanwijzingen voor olielek

Volgens de autoriteiten is de situatie op dit moment stabiel. Het havenbedrijf zet een duikersteam in om te controleren of ook onder water alles in orde is. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er olie of diesel in zee lekt.

Het schip ligt op zo'n 200 meter van de kust van Gibraltar, Brits grondgebied aan de Spaanse zuidkust. Het andere vaartuig dat betrokken was bij de botsing, een vrachtschip dat vloeibaar gas vervoerde, heeft volgens de lokale nieuwszender GBC alleen lichte schade.