Vanavond op tv: Onlusten in Irak • Achterbannen VVD en CU roeren zich • Tilburg in de kou

Diepe politieke crisis in Irak Sinds de verkiezingen in oktober vorig jaar verkeert de Iraakse politiek in een crisis. In Bagdad zijn inmiddels hevige onlusten uitgebroken nadat de invloedrijke Iraakse geestelijke Muqtada al-Sadr zijn vertrek uit de politiek aankondigde. Hij heeft miljoenen aanhangers en won vorig jaar de verkiezingen, maar het lukte hem niet een coalitie te vormen. Honderden aanhangers van Muqtada al-Sadr hebben het regeringscentrum in de groene zone bestormd. Ze braken door hekken en trokken barrières omver. Er zijn doden en gewonden gevallen. Het personeel van de Nederlandse ambassade in Bagdad is geëvacueerd.

Achterbannen VVD en CU roeren zich Zowel binnen de VVD als bij coalitiegenoot ChristenUnie is er onbegrip bij de achterban voor de nieuwe asielplannen. ChristenUnie vindt het onverkropbaar dat achtergebleven gezinsleden van een asielzoeker pas naar Nederland mogen komen als er een woning is. Maar vanuit de achterban van de VVD klinkt juist een roep om nog strengere maatregelen zoals een asielstop. We zijn vanavond in Driebergen, waar de VVD bijelkaar komt en waar staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en Kamerlid Ruben Brekelmans de plannen zullen toelichten. Ook spreken we de achterban van de ChristenUnie. In Den Haag is Arjan Noorlander.