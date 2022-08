Oekraïne zwijgt over slag om Cherson, stilte past bij strategie

Het nieuwe Oekraïense offensief in Cherson wordt met stilte omhuld. Gisteren werd de langverwachte tegenaanval aangekondigd, maar het is vooralsnog onduidelijk of de Oekraïners vooruitgang boeken. "Wees geduldig en houd informatie over de strijd voor je", zei een legerwoordvoerder gisteravond. "Wilt u weten wat de plannen zijn?" vroeg president Zelensky retorisch in zijn nachtelijke toespraak. "Van de verantwoordelijken zult u geen details horen. Dit is namelijk een oorlog." Ook de opperbevelhebber van het leger zwijgt in zijn dagelijkse update over het offensief. De stilte past bij de strategie van de strijdkrachten, legt Han Bouwmeester uit, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. "Je wil de tegenstander niet laten weten wat je doet, waar je bent en hoe sterk je bent. Dat noemen we OpSec: operations security." Britten en Amerikanen zwijgen ook Ook de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten zwijgen over de operatie rond Cherson, terwijl zij normaal vrij veel informatie over Oekraïne delen. "Op dit moment is het daardoor niet duidelijk hoeveel Oekraïense troepen er überhaupt rond Cherson actief zijn", aldus kolonel Bouwmeester. De stilte kan tevens tot onzekerheid bij de tegenstander leiden, of als een vorm van misleiding werken. "Al wekenlang werd dit offensief aangekondigd. Daardoor moest Rusland troepen naar het zuiden verplaatsen, waardoor de druk op de Donbas werd weggenomen." Het front daar ligt sindsdien stil. Mediastilte Ook via sociale media komt nauwelijks beeld of informatie naar buiten van bewoners in het gebied. Alleen weinig concrete informatie wordt gedeeld, zoals het melden van hoorbare explosies. CNN heeft de mediastilte doorbroken en meldt op basis van een militaire bron dat Oekraïne op de eerste dag van het tegenoffensief vier dorpen heeft heroverd, waardoor het leger de stad Cherson in het westen op zo'n 20 kilometer genaderd is. Het zou om deze dorpen gaan:

Het offensief bij Cherson, de situatie op 30 augustus - NOS / Harm Kersten

Een inwoner van de havenstad, die om veiligheidsredenen alleen bij zijn voornaam Serhiy wordt genoemd, zegt dat hij vandaag geregeld wapengekletter hoort. "Maar dit lijkt buiten de stad te zijn." Gisteren werd hij opgeschrikt door twee harde explosies in de buurt, "vermoedelijk bij doelwitten waar Russen zitten, want de aanvallen waren zeer gericht". De achtergebleven burgers van de stad hebben veel voedsel en drinkwater ingeslagen, ook wordt aangeraden mobiele telefoons en powerbanks op te laden. "Nu werkt alles nog, maar we hebben de afgelopen dagen al meerdere keren zonder elektriciteit, internet en water gezeten", zegt Serhiy.

Waarom Cherson belangrijk is Als havenstad aan de riviermonding van de Dnepr is Cherson een strategisch belangrijke stad. Het is het enige bezette gebied op de westoever van de rivier. Als Oekraïne de regio herovert, lijkt de gevreesde aanval op Odessa, dé graanexporthaven van het land, uitgesloten. Daarnaast is Cherson symbolisch belangrijk: het was de eerste grote stad die in Russische handen viel. Het is bovendien de enige stad van formaat in het bezette Zuid-Oekraïne. Ten noorden van Cherson ligt plaats Nova Kachovka, eveneens cruciaal vanwege de grote waterkrachtcentrale aldaar. Ook begint er het kanaal naar de Krim, waardoor het uitdrogende schiereiland van drinkwater wordt voorzien. Na de Russische annexatie van 2014 heeft Oekraïne de watertoevoer stilgelegd; sinds de Russische invasie zou die weer hersteld zijn.