Steeds meer mensen hebben een variabel energiecontract, waardoor ze te maken krijgen met hogere energielasten. Waar begin dit jaar nog de helft (50 procent) van de huishoudens een variabel contract had, was dat eind juni 56 procent.

Het gaat om een toename van zo'n 400.000 huishoudens in een half jaar tijd, blijkt uit een analyse van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Bij een variabel energiecontract kan de energieleverancier de prijzen twee keer per jaar of vaker aanpassen. De energielasten onder zo'n contract stijgen daardoor in deze tijd sneller dan bij een vast contract.

Geen jaarcontracten meer

Bij zo'n langer lopend contract betaal je een vooraf afgesproken prijs gedurende een jaar of soms zelfs meerdere jaren. Huishoudens die nog een vast contract hadden uit de tijd voordat de prijzen gingen stijgen, hadden daardoor nog geen last van de hogere prijzen. Maar hoe langer die aanhouden, des te vaker dat soort contracten aflopen.

En die groep krijgt nu ook een variabel contract, doordat energieleveranciers op dit moment nauwelijks of geen jaarcontracten meer aanbieden. Het is met de huidige fluctuerende energieprijzen risicovol voor de aanbieders om de prijzen voor langere tijd vast te leggen.

Hoger voorschotbedrag

Hoe hard huishoudens geraakt worden door de inflatie hangt voor een deel af van hun energiecontract. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt de inflatie vast door te berekenen hoeveel meer je kwijt bent op het moment dat je een nieuw energiecontract afsluit.

In juli kwam de inflatie uit op 10,3 procent, maar niet iedereen kreeg te maken met zo'n grote gemiddelde prijsstijging, omdat niet elk huishouden een nieuw energiecontract heeft.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoekt op dit moment hoe in de berekening van de inflatie rekening kan worden gehouden met wat huishoudens daadwerkelijk betalen voor energie.

Hoeveel hoger de rekening van huishoudens is geworden berekenen banken ook op basis van hun transactiedata. Zo concludeerde ING dat hun klanten in juli een voorschotbedrag van gemiddeld 165 euro per maand betaalden, 20 procent meer dan een jaar eerder.