Stroomstoring ziekenhuis Doetinchem voorbij, zorg hervat

De stroomstoring in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is verholpen. Het ziekenhuis is vanmorgen weer overgegaan op de reguliere stroomvoorziening. De opnamestop die was ingelast is opgeheven en alle afspraken en operaties van vandaag gaan door.

De stroomstoring begon maandagmiddag om 16.30 uur. Sindsdien konden er geen nieuwe patiënten worden opgenomen. Voor acute gevallen werd een beroep gedaan op andere ziekenhuizen. Operaties konden niet doorgaan en dialyses werden geannuleerd.

De veiligheid van patiënten is volgens het ziekenhuis niet in het geding geweest. Alle noodvoorzieningen werkten direct naar behoren en alle spoedpatiënten hebben bij andere ziekenhuizen in de regio de zorg gekregen die ze nodig hadden.

Een technische storing bleek de oorzaak van de stroomuitval.