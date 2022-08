Strijd luwt in Bagdad na oproep Sadr aan gewapende achterban

Vannacht laaide het geweld op. Aanhangers van Sadr vuurden raketgranaten af in de zwaar beveiligde groene zone en er was ook mitrailleurvuur te horen. Troepen van het Iraakse leger vuurden terug.

Na zware gevechten in Bagdad tussen militieleden en regeringstroepen, trekken aanhangers van de geestelijk leider Muqtada al-Sadr zich terug van hun posities in de groene zone. Bij de strijd rond het regeringscentrum zijn zeker 23 doden en mogelijk honderden gewonden gevallen. Sadr had zijn aanhang opgeroepen binnen een uur te vertrekken. Hij zei ook "dat er geen Iraaks bloed mag worden verspild".

In de zogeheten Groene Zone in Bagdad, waar onder meer het parlement staat en waar verschillende ambassades zitten, is het momenteel erg onrustig. - NOS

Er werd een avondklok ingesteld in heel Irak, maar die is inmiddels weer opgeheven, melden bronnen bij de Iraakse veiligheidstroepen. Het buurland Iran heeft de grenzen gesloten. Koeweit, dat eveneens aan Irak grenst, riep burgers die in Irak zijn op het land te verlaten.

Er zijn vuurgevechten in het gebied rond de 🇳🇱 ambassade in #Bagdad . Onze medewerkers werken nu op de Duitse ambassade elders in de stad, met dank aan @GermanyDiplo . Ik leef zeer met onze BZ-collega’s mee. Het reisadvies voor #Irak is aangescherpt: https://t.co/lsqrjfyo4d 1/2

Sadr slaagde er niet in om een meerderheidscoalitie te vormen met soennitische en Koerdische partijen. Hij riep de parlementsleden van zijn partij in juni ertoe op hun ontslag in te dienen, waarna er een parlementsbestorming en wekenlange onrust volgde.

Sinds de verkiezingen in oktober vorig jaar verkeert Irak in een diepe politieke crisis. De partij van Sadr werd toen de grootste, maar er is nog altijd geen nieuwe regering.

Correspondent Daisy Mohr:

"Dit is waar veel Irakezen al langer bang voor waren, want ze weten hoe snel het geweld kan escaleren. De groene zone is vaker het doelwit van protesten, want voor veel Irakezen is die zone met het regeringscentrum en de ambassades het symbool van de buitenlandse invloed en de corruptie in Irak.

Sadr is een sjiitische geestelijke maar ook een belangrijke politieke speler, Hij portretteert zichzelf als een leider die tegen de invloed van buurland Iran is, maar hij is ook fel tegen de Amerikaanse inmenging in Irak. Hij zegt helemaal af te willen van buitenlandse invloeden, want dat zou de oorzaak zijn van alle problemen. En dat spreekt veel Irakezen aan.

Onlangs heeft Sadr opgeroepen om vervroegde verkiezingen te houden. Dat was volgens hem een mogelijke oplossing, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Het zou kunnen dat hij nu is opgestapt om te kijken of hij op deze manier misschien toch zijn zin krijgt. Hij zal toch waarschijnlijk degene zijn die zijn mannen uiteindelijk van de straat moet krijgen."