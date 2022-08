Crisis in Irak escaleert, zware gevechten in groene zone Bagdad

Het politieke conflict in Irak is sinds vannacht geëscaleerd. De hoofdstad Bagdad is het toneel van hevige gevechten, waarbij tot nu toe zeker 22 doden zijn gevallen. Ook zijn er volgens artsen in de hoofdstad honderden gewonden.

Aanhangers van de invloedrijke sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr hebben raketgranaten afgevuurd in de zwaar beveiligde groene zone in de hoofdstad en er is ook mitrailleurvuur te horen. Troepen van het Iraakse leger vuren terug op de militieleden.

Het geweld is opgelaaid nadat Sadr zijn vertrek uit de politiek had aangekondigd. Honderden van zijn aanhangers, militieleden van Sadrs zogeheten Vredesbrigades, bestormden gisteren het regeringscentrum in de groene zone en vannacht is het geweld verder opgelaaid.

Het is een chaos in de stad: