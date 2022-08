Volleybalsters zeven jaar na EK terug in Ahoy, waar 'Gekke Henkie' ze aan zilver hielp

De volleybalsters spelen volgende maand het WK in Nederland en Polen. Het is alweer zeven jaar geleden dat het vorige internationale volleybaltoernooi in eigen land werd gehouden. De internationals denken met weemoed terug aan dat Europees kampioenschap.

Oranje veroverde toen in een kolkend en oranjegekleurd Ahoy de zilveren medaille. Een groot deel van die prestatie dankten ze aan "gekke Henkie".

Voor de duidelijkheid: we hebben het over toenmalig bondscoach Giovanni Guidetti. De Italiaan wist met zijn excentrieke stijl een machine van de volleybalploeg te maken.

Poster

Guidetti gebruikte een poster met daarop een gouden, zilveren en bronzen medaille om zijn selectie duidelijk te maken wat het doel was. "Die poster hing overal: in de kleedkamer, in de sporthal, het ging overal mee naartoe", herinnert aanvalster Anne Buijs zich.

Het WK volleybal begint op 23 september en duurt tot en met 15 oktober. De volleybalsters openen het toernooi op vrijdag 23 september in Arnhem tegen Kenia. Ze spelen in stadion Gelredome ook tegen Kameroen, Puerto Rico, België en Italië. De finale is op 15 oktober.