Tsitsipas en Fritz verslikken zich in qualifier, titelverdediger Medvedev soepel door

Voor het laatste grandslamtoernooi van het jaar had Tsitsipas ook nog zicht op de nummer één-positie, maar de Griek gaf in de eerste ronde dus niet thuis.

Nadal heeft de beste papieren, want zelfs als de Spanjaard verliest in de eerste ronde, wordt hij de nieuwe nummer één. De anderen kunnen dat dan alleen voorkomen door de finale te bereiken.

Titelverdediger Daniil Medvedev nam soepel de eerste horde in New York. De Rus schoof de Amerikaan Stefan Kozlov in twee uur aan de kant: 6-2, 6-4, 6-0.

Beiden werden te kijk gezet door een qualifier. Tsitsipas begon beroerd tegen de in New York debuterende Daniel Galán. De Griek, die nog nooit de tweede week haalde in New York, verloor de eerste elf games.

Voor Stefanos Tsitsipas en Taylor Fritz, respectievelijk als vierde en tiende geplaatst voor de US Open, is het direct fout gegaan in de eerste ronde van de US Open.

Nick Kyrgios, als 23e geplaatst in New York, was in de eerste ronde in drie sets te sterk voor zijn landgenoot Thanasi Kokkinakis: 6-3, 6-4, 7-6 (4). "Dit was eerlijk gezegd een nachtmerrie, wij willen nooit tegen elkaar spelen", zei Kyrgios na afloop. "Ik kan niet wachten om samen met hem te dubbelen aan dezelfde kant van het net."

Kyrgios (27) en Kokkinakis (26) wonnen begin dit jaar als dubbel de Australian Open. De twee Australiërs spelen in New York ook weer samen. De loting voor het enkelspel leverde echter in de eerste ronde een confrontatie op tussen de twee vrienden.

Kyrgios bereikte vorige maand de finale van Wimbledon, waarin hij het moest afleggen tegen de Serviër Novak Djokovic.