Treinverkeer ligt plat, maar nauwelijks extra drukte op de weg

De staking van NS-personeel veroorzaakt nauwelijks extra drukte op de weg. Doordat er in het hele land bijna geen treinen rijden, werd rekening gehouden met extra files, maar de ANWB zegt dat grote problemen zijn uitgebleven.

"Het valt erg mee. Er stonden weliswaar zo'n veertig files, maar vaak was er maar vijf minuten vertraging. En als een file meer vertraging veroorzaakte, was er ook echt iets aan de hand, zoals een ongeluk of een pechgeval", zegt Dennis Mooij van de ANWB. "En in het zuiden van het land is het sowieso al rustig omdat het daar nog vakantie is."

Mogelijk is het nu minder druk op de weg doordat mensen gewend zijn geraakt om thuis te werken.

Wel internationale treinen

Personeel van de NS staakt voor een betere cao. De bonden kondigden een paar weken geleden vijf actiedagen aan. Het was de bedoeling dat vandaag alleen het treinverkeer rond Utrecht zou worden platgelegd, maar de NS besloot gisteravond om het treinverkeer in het hele land grotendeels plat te leggen, omdat veel verbindingen via Utrecht lopen. Dat late besluit leidde tot veel kritiek bij reizigersorganisaties.

Internationale treinen en treinen van regionale vervoerders rijden wel.

Het was vanochtend vroeg extreem rustig op de stations. "Een beetje zoals in coronatijd toen er geen treinen reden", zegt verslaggever Roel Pauw. Toch zijn er wel een paar reizigers op de perrons. "Mensen die het nieuws niet hebben meegekregen of die het Nederlands niet machtig zijn."

Morgen wordt er opnieuw gestaakt. Dan ligt het treinverkeer in grote delen van Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant plat. Als de NS dan nog niet is ingegaan op de eisen van de bonden, volgen later mogelijk nog landelijke acties.

Staatssecretaris Heijnen roept de bonden en de NS opnieuw op om er samen uit te komen, omdat de situatie voor de reiziger "extreem vervelend" is.