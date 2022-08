Lege stations, drukkere ochtendspits door staking bij NS

FNV Spoor is verbijsterd over dit besluit:

Het was de bedoeling dat vandaag alleen het treinverkeer rond Utrecht zou worden platgelegd, maar de NS besloot gisteravond om het treinverkeer in het hele land grotendeels plat te leggen, omdat veel verbindingen via Utrecht lopen.

Rond 08.30 uur stond er ongeveer 500 kilometer file. "Dat is ongeveer het dubbele van wat gebruikelijk is op een dinsdagochtend", zegt Zwaan.

"In de vroege ochtendspits viel het erg mee, maar na 08.00 uur werd het toch een stuk drukker en was duidelijk het effect van de staking te zien. En dan vooral op wegen als de A2, A4 en A12", zegt Wijnand Zwaan van de ANWB.

De staking van NS-personeel heeft geleid tot extra drukte op de weg. Doordat er in het hele land bijna geen treinen rijden, werd al rekening gehouden met extra files. Ook in de avondspits zal het drukker zijn dan normaal.

Dat late besluit leidde tot veel kritiek bij reizigersorganisaties. De Eurostar en de Thalys en treinen van regionale vervoerders rijden wel.

"De actiebereidheid onder het NS-personeel is groot", zegt Wim Eilert van vakbond VVMC. Voor ons is het nu al een succes, absoluut." Eilert zegt dat hij er verbaasd over is dat de NS het treinverkeer in het hele land heeft platgegooid. "Daar moeten de mensen zijn als ze klachten hebben, niet bij de bonden."

Staatssecretaris wil oplossing

Het was vanochtend vroeg extreem rustig op de stations. "Een beetje zoals in coronatijd toen er geen treinen reden", zegt verslaggever Roel Pauw. Toch zijn er wel een paar reizigers op de perrons. "Mensen die het nieuws niet hebben meegekregen of die het Nederlands niet machtig zijn."

Morgen wordt er opnieuw gestaakt. Dan ligt het treinverkeer in grote delen van Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant plat. Als de NS dan nog niet is ingegaan op de eisen van de bonden, volgen later mogelijk nog landelijke acties.

Staatssecretaris Heijnen roept de bonden en de NS opnieuw op om er samen uit te komen, omdat de situatie voor de reiziger "extreem vervelend" is.