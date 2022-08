Herstelde Griekspoor hoopt op het beste bij US Open: 'Heb wel een jasje uitgedaan'

Tallon Griekspoor verloor vorig jaar op de US Open in de tweede ronde van Novak Djokovic. - Pro Shots

Een paar weken geleden speelde Griekspoor voor het eerst weer een paar wedstrijden. "We hebben het langzaam opgebouwd. Ik sta redelijk fit hier in New York", zegt de tennisser. "Het fysiek volhouden is het belangrijkste." Griekspoor debuteerde vorig jaar op het hardcourtoernooi in New York en sneuvelde in de tweede ronde tegen niemand minder dan verliezend finalist Novak Djokovic. Dit tennisseizoen was de Nederlander ook goed op weg.

Tallon Griekspoor is pas hersteld van een coronabesmetting en verschijnt dinsdag aan de start van het laatste grandslamtoernooi van het jaar. "Kan ik veel van mezelf verwachten? Ik denk het niet." - NOS

"Ik had een goede reeks op gras neergezet en dat goed opgepakt op gravel. Dan sta je op het hoofdtoernooi in Montreal en Cincinnati en moet je je terugtrekken. Het is een lelijke timing, maar ja het komt nooit goed", zegt Griekspoor nuchter. "Hopelijk is het allemaal achter de rug en kan ik blessurevrij uitspelen." De 26-jarige Nederlander tempert ondertussen de verwachtingen voor het grandslamtoernooi in New York.

Quote Kan ik heel veel van mezelf verwachten? Ik denk het niet. Tallon Griekspoor

"Elke wedstrijd gaat beter en beter en trainingen gaan goed. Ik ben blij met de progressie, maar een wedstrijd is altijd anders." 'Geen vijfsetter' Tegen Coria hoopt de Nederlander daarom op alles behalve een vijfsetter, maar volgens Griekspoor is de Argentijn ongetwijfeld op de hoogte van zijn coronabesmetting. "Hij zal fysiek de strijd aan willen gaan, het is aan mij om die te ontlopen." Griekspoor: "Ik hoop niet dat ik vijf sets moet staan, maar als het zo is dan is het zo. Ik heb er vertrouwen in, ik zal vooral veel mijn spel moeten spelen, mijn tempo." Of dat de nog maar net herstelde Griekspoor gaat lukken is de vraag. Volgens de tennisser zelf moet hij zich vooral niet druk maken. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk "Kan ik veel van mezelf verwachten?", vraagt Griekspoor zichzelf af. "Ik denk het niet, want ik heb wel echt een jasje uitgedaan. Maar ik heb er zin in en kijk er met volste vertrouwen naar uit."