Wekdienst 30/8: Bijna geen treinen door NS-staking • Parlementaire enquête gaswinning Groningen

Eerst het weer: het wordt een vrij zonnige dag. Later vandaag kan het vooral in het zuiden bewolkter worden. Het wordt 22 tot 26 graden. Ook de komende dagen schijnt de zon veelvuldig en met gemiddeld een graad of 24 is het vrij warm zomerweer.

Goedemorgen! In het hele land rijden bijna geen treinen vanwege een personeelsstaking bij de NS. Ook gaan de openbare verhoren van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen verder.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag rijden er bijna geen treinen in het hele land als gevolg van personeelsstakingen bij NS. Schiphol moet wel over het spoor bereikbaar blijven - vier keer per uur gaat er een trein vanaf Amsterdam CS. Lees hier meer over de stakingsdag.

Ook gaan de openbare verhoren door van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. De oud-inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen, Jan de Jong, komt aan het woord. Hij roept al jaren dat de gaswinning zo snel mogelijk naar beneden moet.

En er is een EU-bijeenkomst in Praag. De ministers van Defensie komen bij elkaar om het onder meer te hebben over de grote gezamenlijke missie voor het trainen van Oekraïense militairen.

Wat heb je gemist?

Het personeel van de Nederlandse ambassade in Bagdad is geëvacueerd vanwege de politieke onrust in de Iraakse hoofdstad. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken werken de medewerkers tijdelijk in de ambassade van Duitsland, elders in de stad.

Het is erg onrustig in de wijk waar de ambassade is gelegen, nabij het parlement. "Rond de compound vinden vuurgevechten plaats. De Duitse ambassade ligt ver buiten dit gebied", aldus het ministerie. Vanwege de veiligheidssituatie is ook het reisadvies aangepast.

Ander nieuws uit de nacht:

Nederland verbruikte in eerste half jaar kwart minder aardgas dan vorig jaar: vooral in de industrie en in elektriciteitscentrales is minder gas gebruikt, meldt het CBS in de maandelijkse cijfers over het gasverbruik. Huishoudens verbruikten ongeveer 16 procent minder.

Opnieuw geen gedwongen buitenslapers in Ter Apel: Zestig mensen kregen opvang in de wachtruimtes van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Zo'n tien mensen hebben er zelf voor gekozen de nacht buiten door te brengen, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Pakistan schat schade door overstromingen op zeker 10 miljard dollar: Het land wordt sinds juni geteisterd door het natuurgeweld. De overstromingen door de zware regenval hebben wegen, huizen, bruggen en gewassen weggevaagd. Zeker duizend mensen zijn omgekomen.

En dan nog even dit...

Gisteren was het enorm druk in de Efteling bij het Spookslot. In het park ging de verkoop van een boek over de verdwijnende attractie en een speciale Spookslotpin van start.

Dat resulteerde in lange rijen en chaos. "Een gekkenhuis", noemde een aanwezige het. Een paar uur later werden de gewilde spullen alweer doorverkocht op Marktplaats, vaak voor de dubbele prijs, meldt Omroep Brabant. Nogal dubbel, want de pin en het boek worden de komende week ook gewoon online verkocht door de Efteling, voor de normale prijs.

Hoe druk het was? Bekijk het in deze video: