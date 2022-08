NS-personeel in midden van het land staakt, ook elders bijna geen treinen

In het hele land rijden vandaag vrijwel geen treinen van de NS. Medewerkers van het spoorwegbedrijf in het midden van het land zijn om 04.00 uur begonnen met een staking, die ook het treinverkeer in de rest van het land raakt.

Alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijdt vier keer per uur een NS-trein. Ook de Eurostar en de Thalys blijven rijden. Dat geldt ook voor de meeste treinen van regionale vervoerders als Arriva en Blauwnet. Andere internationale treinen rijden niet. Ook de regionale trein Alphen-Gouda rijdt niet.

Alleen tussen Driebergen-Zeist en Arnhem kunnen mensen door geplande werkzaamheden nog wel met een vervangende bus reizen, omdat er sowieso al geen treinen zouden rijden door werkzaamheden bij Ede-Wageningen. Voor de andere trajecten geldt dat er geen vervangende bussen rijden.

In het hart geraakt

Het was de bedoeling dat er op deze stakingdag alleen in het midden van het land, rond Utrecht en Amersfoort, geen treinen zouden rijden. Maar volgens de NS is de impact van de geplande actiedag zo groot dat er in vrijwel het hele land geen treinen van de NS kunnen rijden. Dat bericht werd gisteren aan het einde van de middag naar buiten gebracht.

De NS verdedigde het besluit om het treinverkeer vandaag grotendeels stil te leggen, omdat Utrecht onderdeel is van veel trajecten. NS-topman Groenewegen zei dat de treindienst door de staking "in het hart geraakt" wordt. Bovendien werken veel medewerkers die zich bezighouden met de coördinatie en planning in Utrecht.