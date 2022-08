Van de Zandschulp moeizaam door naar tweede ronde US Open, Rus gestrand

Botic van de Zandschulp heeft zich op moeizame wijze geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. Hij versloeg in vijf sets de Tsjech Tomas Machac: 3-6, 7-6, 6-1, 3-6 en 7-5.

Van de Zandschulp, vorig jaar gestrand in de kwartfinale van het grandslamtoernooi, begon slordig aan het duel en noteerde in de beginfase veel fouten. Maar via een sterke tiebreak trok hij de tweede set naar zich toe. Van de Zandschulp wist daarna overtuigend de derde set te winnen.

"Het ging allemaal niet vanzelf vandaag. Ik maakte veel fouten en het was een beetje slordig de eerste andere halve set", reageerde de Nederlander na afloop.

Machac vocht zich terug door een vijfde set af te dwingen, maar de Nederlandse tennisser wist een nederlaag te voorkomen en trok na ruim vier uur aan het langste eind.

'Greep mijn kans op tijd'

"Gelukkig heb je hier vijf sets en heb je genoeg tijd om je te herpakken. Ik had wat kansen, ik liep iets makkelijker mijn servicegames door. Maar je ziet vaak in deze sport als je je kansen niet pakt, dat de ander dat wel doet. Gelukkig greep ik mijn kans op tijd", aldus Van de Zandschulp

De 26-jarige Nederlander beleefde vorig jaar zijn doorbraak door de kwartfinales te halen in New York. Toen moest hij eerst drie kwalificatiewedstrijden winnen, dit jaar is hij als 21e geplaatst.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Corentin Moutet.