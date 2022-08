Personeel Nederlandse ambassade in Bagdad geëvacueerd vanwege onrust

Het personeel van de Nederlandse ambassade in Bagdad is geëvacueerd vanwege de politieke onrust in de Iraakse hoofdstad. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken werken de medewerkers tijdelijk in de ambassade van Duitsland, elders in de stad.

De Nederlandse ambassade ligt midden in de zogheten Groene Zone, waar onder meer het parlement staat en waar verschillende ambassades zitten. Daar is het momenteel erg onrustig. "Rond de compound vinden vuurgevechten plaats. De Duitse ambassade ligt ver buiten dit gebied", aldus het ministerie. De staf van de ambassade keert terug als dat weer veilig kan.

Vanwege de veiligheidssituatie is ook het reisadvies aangepast. Voor het grootste deel van Irak stond het reisadvies al op rood ('niet reizen'), nu is daar ook de zuidelijke miljoenenstad Basra bijgekomen. "Er zijn daar grote veiligheidsrisico's. Stel uw besluit om te vertrekken niet uit tot het laatste moment", zegt het ministerie.

Hulp waarschijnlijk onmogelijk

Buitenlandse Zaken wijst er ook op dat het ministerie en de ambassade Nederlanders die in Irak zitten waarschijnlijk niet kunnen helpen, zeker als de veiligheidssituatie nog verder verslechtert. "Nederlanders in de rode gebieden worden nogmaals dringend opgeroepen om het land te verlaten als dat veilig kan. Deze oproep gold al en die herhalen we nu. Stel uw besluit om te vertrekken niet uit tot het laatste moment."

In Bagdad braken gisteren hevige onlusten uit nadat de invloedrijke Iraakse geestelijke Muqtada al-Sadr zijn vertrek uit de politiek had aangekondigd. Honderden aanhangers van hem bestormden het regeringscentrum in de groene zone. Ze braken door hekken en trokken barrières omver. Het leger zette traangas in om ze terug te dringen. Ook werd geweervuur gehoord. Zeker vijftien mensen zijn omgekomen, er zijn ook tientallen gewonden.

Sinds gisteravond 19.00 uur is in heel Irak een avondklok van kracht. Muqtada al-Sadr zegt dat hij vanwege de gewelddadigheden in hongerstaking is gegaan.

Diepe politieke crisis

Sinds de verkiezingen in oktober vorig jaar verkeert de Iraakse politiek in een crisis. De partij van Sadr werd toen de grootste, maar er is nog altijd geen nieuwe regering. Sadr (48) slaagde er toen niet om een meerderheidscoalitie te vormen met soennitische en Koerdische partijen.

Sadr riep de 73 parlementsleden van zijn partij op om hun ontslag in te dienen. Inmiddels zijn hun zetels ingenomen door rivaliserende sjiitische parlementsleden. Zij worden, in tegenstelling tot Sadr, gesteund door het buurland Iran. Het parlement werd de afgelopen weken twee keer eerder bestormd.