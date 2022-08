Vannacht opnieuw geen gedwongen buitenslapers in Ter Apel

Net als afgelopen nacht hoeft vannacht niemand gedwongen buiten te slapen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zestig mensen krijgen opvang in de wachtruimtes van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Zo'n tien mensen hebben er zelf voor gekozen de nacht buiten door te brengen.

Volgens het COA kon een deel van de mensen die afgelopen nacht in diverse crisisnoodopvanglocaties hebben geslapen vandaag alsnog terecht op de opvanglocatie in Ter Apel.

Veertig minderjarige alleenstaande vreemdelingen hebben onderdak gekregen bij een kerkelijke opvangorganisatie. Via die organisatie zijn ook nog eens honderd plekken voor wachtenden in Ter Apel gevonden, verdeeld over tien locaties in Groningen en Drenthe.

Ook kan er vannacht gebruik worden gemaakt van de nachtopvang in Stadskanaal en Zuidbroek. Per locatie kunnen er zo'n honderd mensen terecht.

Zoutkamp

Afgelopen week sliepen meerdere keren 700 asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Artsen zonder Grenzen begon met het leveren van basisgezondheidzorg vanwege de slechte leefomstandigheden. Het was voor het eerst dat de internationale hulporganisatie een team in Nederland inzette.

Een opvangcentrum voor honderden asielzoekers in Zoutkamp (Noord-Groningen) moet Ter Apel ontlasten. De plek is bedoeld als wachtlocatie. De voorregistratie van mensen vindt nog steeds plaats in Ter Apel. Het is de bedoeling dat het centrum in Zoutkamp uiterlijk 10 september open gaat en voor een half jaar in gebruik blijft.