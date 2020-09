Roglic valt aan en deelt tik uit aan Bernal, Mollema verlaat Tour met gebroken pols

Tom Dumoulin kwam vandaag als beste Nederlander over de streep, op 1.10 van zijn kopman Primoz Roglic. Dumoulin is ook de beste Nederlander in het algemeen klassement: hij staat nu dertiende op 4.32 van Roglic.

Eerder in de etappe viel Bauke Mollema, de klassementsrenner van Trek-Segafredo, uit na een valpartij. Mollema was tot vandaag de beste Nederlander in het klassement. Hij stond dertiende.