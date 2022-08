Simeones Atlético wint intens duel van Gattuso's Valencia, Griezmann matchwinner

De wedstrijd tussen Valencia en Atlético Madrid paste goed bij de karakters van beide trainers en voormalig topmiddenvelders Gennaro Gattuso en Diego Simeone: fel en fanatiek. Simeone trok uiteindelijk met zijn Atlético Madrid op typische wijze aan het langste eind (0-1).

In de eerste helft was Valencia dominanter. De thuisploeg creëerde de meeste mogelijkheden en dacht na een kleine 25 minuten op voorsprong te komen via een snoeihard afstandsschot van Yunus Musah. Na tussenkomst van de VAR werd de goal echter afgekeurd, omdat er voorafgaand aan het schot een overtreding was gemaakt.

Vlak voor rust mocht Valencia de VAR juist dankbaar zijn. Thierry Correia kreeg van de scheidsrechter rood nadat hij aan de noodrem had getrokken en Álvaro Morata ten val had gebracht. De VAR vond het vergrijp te licht voor een rode kaart en dus kwam de vleugelverdediger van Valencia weg met geel.