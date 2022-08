Nederland verbruikte in eerste half jaar kwart minder aardgas dan vorig jaar

In het eerste halfjaar van 2022 is in Nederland een kwart minder aardgas verbruikt dan in de eerste zes maanden van 2021. Vooral in de industrie en in elektriciteitscentrales is minder gas gebruikt, meldt het CBS in de maandelijkse cijfers over het gasverbruik. Huishoudens verbruikten ongeveer 16 procent minder.

In de afgelopen zes maanden is het gasverbruik vooral in de aardolie- en de chemische industrie gedaald, met respectievelijk 59 en 32 procent. Elektriciteitscentrales verbruikten 28 procent minder gas en de glastuinbouw 23 procent minder. De afname in de glastuinbouw valt samen met het zachte voorjaar dit jaar en de hogere energieprijzen, meldt het CBS.

Dat in Nederland veel minder gas werd verbruikt, betekent niet automatisch dat er ook minder CO2 werd uitgestoten. Zo werd energie vaker opgewekt met steenkool, wat juist vervuilender is dan aardgas.

Oorsprong gas moeilijk te bepalen

De invoer van aardgas via Duitsland daalde sterk ten opzichte van vorig jaar, terwijl vanuit de Verenigde Staten en Rusland de invoer van vloeibaar aardgas toenam. Hierdoor steeg de totale gasimport licht met 3 procent.

Waar het aardgas vandaan kwam, verschilde sterk met vorig jaar. Nederland haalde 70 procent minder gas uit Duitsland. Het CBS noemt het aannemelijk dat de invoer uit Duitsland voor een belangrijk deel uit Rusland komt, maar zegt dat het moeilijk is om de oorsprong van het gas te bepalen.

Duitsland vult voorraden snel aan

De energieprijzen stijgen snel door de oorlog in Oekraïne. Rusland levert nog maar weinig aardgas aan Europa. Uit cijfers die Nieuwsuur opvroeg bij prijsvergelijkingssite Energievergelijk.nl bleek dat Nederland afgelopen maand de hoogste gasprijs van alle landen in de Europese Unie had. De gasprijs is inmiddels weer wat gezakt.

Ook de aardgaswinning is omlaaggegaan in de eerste helft van dit jaar. Op land nam de winning af met 31 procent en op zee was het 11 procent minder.

Financiële garanties

De totale gasvoorraad in Nederland is ook toegenomen, meldt het CBS. Het ministerie van Economische Zaken maakte deze week bekend dat de vulgraad op ruim 70 procent zit en dat het beoogde EU-doel van 80 procent voor 1 november op schema lag.

Omdat de import van Russisch gas afneemt, wil het kabinet de gasvoorraden aanvullen voor komende winter. Het kabinet heeft daarvoor een financiële garantieregeling verstrekt. Groothandelaar Gasterra stopte eerder deze maand met het vullen van de ondergrondse opslag bij Norg in Drenthe.

De gasopslag bij Norg is mede dankzij financiële garanties van de overheid tot ruim 80 procent gevuld, maar GasTerra wil ook voor de overige 20 procent garanties. Daarover is het inmiddels in gesprek met het kabinet.