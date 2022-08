Williams stelt afscheid nog even uit, Halep verrassend onderuit in eerste ronde US Open

Serena Williams heeft haar afscheid van het tennis nog even uitgesteld. De tennislegende versloeg in de eerste ronde van de US Open Danka Kovinic uit Montengro. De 40-jarige Williams, die onlangs haar afscheid aankondigde, was voor een uitzinnig publiek in het Arther Ashe Stadium Kovinic met 6-3, 6-3 de baas. Op het uitverkochte centercourt in New York verscheen Williams in speciaal voor haar gemaakte jurk met diamanten. Onder luid applaus en toeziend oog van onder anderen Bill Clinton, Mike Tyson, Martina Navratilova en haar dochter Olympia greep Williams in een uur en 40 minuten de zege. In de tweede ronde treft Williams de als tweede geplaatste Anett Kontaveit uit Estland.

Daria Snigur in tranen na haar zege op Halep - AFP

Simona Halep werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De Roemeense nummer zeven van de wereld verloor in drie sets van de Oekraïense Daria Snigur, de mondiale nummer 124. Halep kwam in New York nooit verder dan de halve eindstrijd (2015), maar leek in vorm getuige haar toernooizege deze maand in Toronto, waar ook op hardcourt gespeeld werd. Snigur won nog nooit op WTA-niveau De twintigjarige qualifier Snigur, die op WTA-niveau nog geen duel had gewonnen, brak de tweevoudig grandslamkampioen in de eerste drie games en won de set. Halep herstelde zich in een set waarin ze slechts twee afzwaaiers produceerde. Daarna ging het alsnog mis voor Halep, die 19 van haar vorige 22 partijen won.

Simona Halep - AFP