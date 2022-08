'Erg nerveuze' qualifier Snigur verrast outsider Halep in eerste ronde US Open

Simona Halep is verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De Roemeense nummer zeven van de wereld verloor in drie sets van de Oekraïense Daria Snigur, de mondiale nummer 124.

Halep kwam in New York nooit verder dan de halve eindstrijd (2015), maar leek in vorm getuige haar toernooizege deze maand in Toronto, waar ook op hardcourt gespeeld werd.

Snigur won nog nooit op WTA-niveau

De twintigjarige qualifier Snigur, die op WTA-niveau nog geen duel had gewonnen, brak de tweevoudig grandslamkampioene in de eerste drie games en won de set. Halep herstelde zich in een set waarin ze slechts twee afzwaaiers produceerde. Daarna ging het alsnog mis voor Halep, die 19 van haar vorige 22 partijen won.