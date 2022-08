Oorzaak stroomstoring ziekenhuis in Doetinchem bekend, opnamestop blijft

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is getroffen door een stroomstoring. Daardoor heeft het ziekenhuis een tijdelijke opnamestop en kunnen acute patiënten niet worden opgenomen. Zij worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen.

Het ziekenhuis kampt sinds 16.30 uur gistermiddag met de stroomstoring en is overgegaan op noodaggregaten. Deze aggregaten voorzien in alle noodzakelijke stroom.

De oorzaak van de stroomstoring is afgelopen nacht gevonden, meldt het Slingeland Ziekenhuis. Wat de oorzaak is, wordt niet gezegd. Maar het ziekenhuis hoopt deze ochtend weer over te kunnen schakelen naar de normale stroomvoorzieningen.

Opnamestop blijft

Het operatieprogramma werd gisteravond stilgelegd en ook de dialysepatiënten voor de afgelopen nacht zijn afgezegd.

Het ziekenhuis hoopt de reguliere zorg vandaag weer zoveel mogelijk te kunnen door te laten gaan. Maar nog niet alle patiënten kunnen er terecht, schrijft Omroep Gelderland. Patiënten van wie de afspraak of ingreep niet kan plaatsvinden, worden gebeld door het ziekenhuis.

De opnamestop op de spoedeisende hulp, acute kindergeneeskunde en de verloskunde-afdeling blijft voorlopig van kracht.