Titelkandidaat Heracles verliest punten thuis tegen MVV, Willem II worstelt verder

Thuis punten verliezen tegen MVV, daar hielden weinig Heracles-fans rekening mee. Toch gebeurde het maandagavond. In het Erve Asito-stadion bleven Heracles en MVV steken op 2-2.

Het is voor Heracles het eerste puntverlies na drie gewonnen duels, de Almeloërs zien nu FC Eindhoven en PEC Zwolle twee punten boven zich staan. MVV klimt door het gelijkspel naar plek zeven.

2-0 achterstand

Dat Heracles een lastige avond tegemoet ging, was binnen een kwartier al duidelijk. Een vroege MVV-goal werd afgeblazen wegens buitenspel, maar enkele minuten later was het wel raak.

Jarne Steuckers schoot in de rebound raak nadat Michael Brouwer de bal slecht had weggewerkt, de eerste tegengoal van Heracles dit seizoen. Heracles bleef voetballen, zoekend naar de gelijkmaker. Die kwam er bijna via Samuel Armenteros, maar MVV-keeper Romain Matthys had een goede reflex in huis.