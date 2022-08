Kerncentrale Oekraïne allesbehalve veilig: 'De Russen moeten hier echt weg'

Schieten op een kerncentrale. Hoe krankzinnig dat ook klinkt, het gebeurt in Oekraïne. Het gaat om de Zaporizja-kerncentrale in het zuiden van Oekraïne, vlakbij de frontlinie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Uit vandaag gepubliceerde satellietbeelden blijkt zelfs dat er gaten in het dak van de centrale zitten. Beide landen wijzen naar elkaar als de dader achter de beschietingen.

"Tien dagen geleden sloegen er projectielen in op zo'n tien tot twintig meter van nucleair restmateriaal", zegt Petro Kotin, hoofd van het staatsbedrijf dat de Oekraïense kerncentrales beheert. "Als die projectielen doel treffen, dan leidt dat tot een plaatselijke kernramp."

Vandaag kreeg een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) na maanden toestemming om de centrale te bezoeken. Dat gaat onderzoeken wat er gaande is, in de hoop dat op die manier een nucleaire ramp in Europa voorkomen kan worden.