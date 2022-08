'Bedrieger' Sow laat De Graafschap in vertwijfeling achter en kiest voor Eagles

Voetballer Sylla Sow heeft bepaald geen vrienden gemaakt in Doetinchem. De Graafschap was lange tijd in de veronderstelling dat het de aanvaller zou aantrekken en betaalde zelfs zijn vliegticket naar Nederland. Op het laatste moment koos Sow echter voor Go Ahead Eagles en niet voor De Graafschap.

"We moet dit even laten bezinken", zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap tegen Omroep Gelderland. "We hebben zijn vlucht van Engeland naar Nederland betaald en vanochtend zou hij om 09.00 uur in Zeist medisch gekeurd worden. Er stond een auto voor hem klaar, door ons geregeld en hij meldde mij gisteravond zelfs nog dat hij was geland." Ook zou hij hebben gezegd dat hij blij is met de overstap.

Later nam Sow weer contact op met Ostendorp. "Hij vond het allemaal heel vervelend, maar hij meldde dat hij toch voor Go Ahead had gekozen. Hij komt zijn afspraken niet na, dat heb ik hem ook gezegd. Dit is natuurlijk schandalig. Hij heeft gelogen en bedrogen."