Hulpdiensten evacueren passagiers van op drift geraakte ferry in Zweden

De Zweedse en Finse hulpdiensten zijn vanavond begonnen met de evacuatie van passagiers van een ferry waarop brand was uitgebroken. Ouderen en kinderen worden als eerste van het schip gehaald, dat zonder stroom voor het Zweedse eiland Gotland in de Oostzee is komen te liggen.

Aan boord zijn 241 passagiers. Zij worden volgens Zweedse media door helikopters opgepikt. De evacuaties worden bemoeilijkt door de harde wind op zee, maar verlopen vooralsnog rustig, aldus de Zweedse kustwacht.

De veerboot was onderweg van Letland naar Zweden, toen op een autodek brand uitbrak. Vermoedelijk is de brand begonnen in een gekoelde vrachtwagen. Waardoor dat kon gebeuren, wordt onderzocht.

Geen gewonden

Uit voorzorg werden zeven schepen en een helikopter richting de ferry gestuurd. De opvarenden verzamelden zich op het bovenste dek, is op beelden te zien. Rond 16.00 uur werd de brand door de bemanning geblust.

Niemand raakte gewond, maar het schip kwam wel zonder stroom te zitten. Het anker kon daardoor niet meer worden uitgegooid. De ferry van rederij Stena Lina raakte op drift richting Gotland. Een sleepboot zal de lege ferry vanavond richting de zuidelijke stad Nynäshamn slepen.