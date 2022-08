Van Rijthoven overleeft zeven matchpoints bij gedenkwaardig US Open-debuut

Tim van Rijthoven zal zijn debuut op de US Open niet snel vergeten. Tegen Zhizhen Zhang leek het helemaal mis te gaan, maar de Chinees benutte geen enkele van de zeven matchpoints die hij kreeg. Van Rijthoven vocht zich met een indrukwekkende comeback - 6-3, 7-6 (4), 6-7 (9), 1-6 en 4-6 - knap naar de tweede ronde in New York. Van Rijthoven, die in het verleden veel blessureleed kende, was optimistisch een dag voor zijn debuut op het grandslamtoernooi in de Verenigde Staten. Op het ATP-toernooi in Indianapolis vorige maand was het weer in zijn rug geschoten, maar afgelopen dagen stond hij "ze hartstikke goed te raken". De man uit Roosendaal vocht, serveerde prima, balde zo nu en dan zijn vuist en had kansen in de eerste drie sets. Maar Zhang (ATP-137) speelde solide, bleef rustig wanneer het moest en poetste zijn zwakke momenten vaak weg met sterke services.

Tim van Rijthoven - Pro Shots

Van Rijthoven kreeg in de eerste set op een vervelend moment een break tegen: het werd 5-3 en Zhang sleepte de set binnen. In de voor Van Rijthoven zo belangrijke tiebreak van set twee, nadat de spelers elkaar over en weer hadden gebroken, ging het aanvankelijk gelijkop. Maar na een dropshot van Zhang op 2-3 in een eeuwigdurende rally leek Van Rijthoven het een beetje kwijt. De tiebreak ging naar de Chinees. Zenuwachtige Zhang Beginnen aan set drie in de wetenschap dat je alleen nog kunt winnen met een lange vijfsetter, is niet prettig. Op 6-5 kwam Van Rijthoven in moeilijkheden op eigen service. Zhang kreeg drie matchpoints, benutte er nul en Van Rijthoven sleepte er ternauwernood een tiebreak uit. Daarin kwam Van Rijthoven snel op een 5-1 achterstand. Maar met één been in de tweede ronde kreeg Zhang de zenuwen. Van Rijthoven kwam terug tot 5-4, maar kon niet voorkomen dat Zhang nóg twee matchpoints kreeg. Ook die benutte de Chinees niet. Lukte het dan wel op het zesde punt? Nee. Het zevende? Ook niet. Van Rijthoven liet vervolgens zien hoe het moet, won de tiebreak en de partij draaide om.

Zhizhen Zhang - Pro Shots

Na het verlies van de derde set verdween Zhang minutenlang van de baan. Zijn terugkeer was niet glorieus want een half uur later stond het 2-2 in sets. Van Rijthoven walste met 6-1 over Zhang heen. De Chinees liet de dokter de baan op komen om zijn linkerknie te laten verzorgen en ging niet okselfris de beslissende set in. Daarin brak Van Rijthoven zijn tegenstander snel en dat gaf hij niet meer uit handen. Op 5-4 kreeg de nummer 117 van de wereld na bijna vier uur spelen zijn eerste matchpoint. En daar had Van Rijthoven genoeg aan. In de tweede ronde wacht Van Rijthoven een flinke opgave: de Noorse nummer zeven van de wereld Casper Ruud.