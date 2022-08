Dit zijn de uitdagingen waar de opvolger van Johnson straks voor komt te staan

Maar wie het ook wordt, zeker is dat de opvolger van Johnson voor een hoop lastige uitdagingen komt te staan. We zetten de belangrijkste drie voor je op een rijtje.

1. De economische crisis

Sinds de verkiezingscampagne is begonnen zijn de economische voorspellingen voor het land van kwaad tot erger gegaan. Net als in de rest van Europa lijden de Britten onder hoge inflatie. En torenhoge energieprijzen: die zijn ten opzichte van vorig jaar met 80 procent gestegen.

Truss en Sunak verschillen fundamenteel in hoe ze die economische problemen willen aanpakken. Truss belooft onmiddellijke belastingverlagingen. "We hebben de hoogste belastingen in 70 jaar", zei ze bij een verkiezingsdebat in Norwich. "Dat is niet de manier waarop we economische groei krijgen en een recessie tegengaan."

Sunak waarschuwt juist voor het verlagen van belastingen. Hij denkt dat dat de inflatie zal aanwakkeren. "Je kunt niet én belastingverlagingen doorvoeren, én heel veel geld lenen, en tegelijk denken dat het prima zal gaan met de economie", zei hij in reactie op de opmerkingen van Truss.

2. De lage populariteit van de conservatieve partij

In de huidige verkiezingsstrijd proberen Truss en Sunak de harten van de conservatieve partijleden te winnen. De verkiezingen gaan immers om het leiderschap van die partij. Maar de populariteit van de conservatieven is sinds december vorig jaar diep weggezakt. In sommige peilingen scoort de partij bijna 15 procentpunt slechter dan Labour, de belangrijkste oppositiepartij.

"De leiderschapsstrijd tussen Truss en Sunak is schadelijk voor hun partij, omdat conservatieven elkaar tijdens de campagne week in week uit publiekelijk aanvallen", zegt Tony Travers, professor aan de London School of Economics.

"Ondertussen hebben kiezers het gevoel dat de overheid al maanden stuurloos is terwijl er in Oekraïne een belangrijke internationale crisis gaande is, met stijgende energieprijzen tot gevolg. En dan zijn er zijn ook nog eens problemen met de gezondheidszorg en stakingen elders in het land. Met dat op de achtergrond kan het overkomen alsof deze regering alleen maar met zichzelf bezig is."

Het is aan de opvolger van Johnson om daar een ommekeer in te brengen.

3. De schaduw van Boris Johnson

En dan is daar nog Boris Johnson. Hij is weliswaar geen kandidaat om zichzelf op te volgen, maar hij is nog niet vergeten. Integendeel: peilingen wijzen uit dat de helft van de conservatieve partij inmiddels spijt heeft dat ze de charismatische Johnson ooit de deur hebben gewezen.

"Volgens de peilingen is Johnson veel populairder dan Truss of Sunak", zegt Travers. "En sommige Britse media speculeren dat Boris Johnson graag een comeback zou willen maken. Maar het gaat voor de opvolger in het eerste jaar een enorme uitdaging worden om over die schaduw heen te stappen."

Één ding is duidelijk: wie straks voor de deur van Downing Street 10 een overwinningstoespraak houdt, wacht een zware taak.