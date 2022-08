'Jonker laat ons harder werken', klinkt het na eerste training van nieuwe bondscoach

"Dit is leuk. De speelsters zijn enthousiast en doen hun stinkende best. Ze zijn te raken en te prikkelen." Andries Jonker beleefde een prettige eerste training als bondscoach van de Oranjevrouwen, toewerkend naar de cruciale ontmoeting met IJsland in de WK-kwalificatie. Jonker, die vorige week gepresenteerd werd als opvolger van de ontslagen Mark Parsons, vond het prettig om te zien dat speelsters uitstralen dat ze erg graag willen. En dat graag willen zal ook nodig zijn, de komende interlandperiode. Als Nederland volgende week dinsdag van IJsland weet te winnen, dan is het gekwalificeerd voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Bij verlies wordt Nederland tweede in de poule en is het veroordeeld tot het spelen van play-offs. Bij een gelijkspel is de kans op een tweede plek ook groot.

Afbeelding ter illustratie - NOS

En dus zette Jonker naar eigen zeggen meteen al de toon. "Als je mee wil doen, dan moet je echt hard werken en onderdeel van de groep willen zijn. Als je dat niet wil, dan moet je weggaan." Jonker heeft Oranje de laatste jaren nauwgezet gevolgd en heeft voor ogen wat er anders moet dan in de afgelopen periode. Hij wil zich echter niet uitlaten over de aanpak van Parsons, die met Nederland sneuvelde in de kwartfinales van het EK. "Ik ga niets negatiefs zeggen over mijn voorganger. Dit doen speelsters trouwens ook niet." Dat die speelsters dat ook niet deden, was Sherida Spitse even ontgaan. De recordinternational (201 interlands), op wier voorspraak Jonker werd aangesteld, liet duidelijk doorschemeren wat de aanpak van de nieuwe bondscoach anders maakt. "We moeten aan de bak. Jonker laat ons harder werken." Toplanden waren fitter Volgens Spitse is Nederland ook toe aan "100 procent hard werken op het veld en daarbuiten". De middenvelder zag op het EK dat de toplanden fitter waren. Volgens haar was er een ander type trainer dan Parsons nodig en is Jonker de ideale man voor de klus. "Mooi dat-ie er nu is. Ik krijg er wel een glimlach van." Hoewel Jonker de meeste speelsters goed zegt te kennen, moest hij wel een voorstelronde doen. Dit deed hij vooral voor de jonge speelsters. "Ik had de namen van acht van de tien speelsters goed, haha. Ook is het apart om je voor te stellen aan mensen die je van televisie kent."

De komende week kan Jonker de hele selectie beter leren kennen. Ook kan hij spelers voor het treffen met IJsland nog een keer tijdens een wedstrijd in actie zien. Vrijdag speelt Nederland nog een oefeninterland tegen Schotland. Spitse heeft er vertrouwen in dat de nare smaak van het EK kan worden weggespoeld. "We moeten niet doen alsof we niet kunnen voetballen. We hebben enorm veel individuele kwaliteit."