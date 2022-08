Oplossingen voor personeelstekort: meer werken, beter loon en keuzes maken

Afbeelding ter illustratie - NOS/Harm Kersten

Een andere variant: mannen moeten meer doen in het huishouden. "Die verantwoordelijkheden liggen merendeels nog bij vrouwen. Veel mannen hebben niet door dat dat enorme effecten heeft op de arbeidsdeelname van vrouwen." Ook oudere mensen kunnen meer werken. Maar sommige werkgevers durven geen 55-plussers in dienst te nemen, omdat bij ziekte twee jaar moet worden doorbetaald. Ook zijn oudere werknemers vaak duurder. De langdurige werkloosheid onder 55-plussers is dan ook relatief groot (zie afbeelding). Een ander idee is het stimuleren van gepensioneerden om weer aan het werk te gaan.

2. Buitengesloten groepen betrekken "We denken dat we een tolerant en sociaal land zijn, maar er is hier relatief veel arbeidsmarktdiscriminatie", zegt Wilthagen. Het gaat met name om mensen met een arbeidsbeperking, een migratieachtergrond, ouderen en mensen in de bijstand. Geslacht en seksuele geaardheid maken volgens Ballafkih minder uit dan vroeger. Dit leidt tot onbenut arbeidspotentieel, stelt Wilthagen, en daar kan de overheid wat aan doen door te handhaven en beboeten. Maar volgens Ballafkih werkt dwang juist averechts. "Het moet intrinsiek uit de werkgever komen. Maar het gaat verder dan dat. Er zit een heel maatschappelijk systeem van buitensluiting achter, dat begint bij stereotyperingen en beeldvorming." Een concrete oplossing ziet Wilthagen in anoniem solliciteren, maar volgens Ballafkih maakt dat weinig uit, omdat bij het laatste gesprek toch nog kan worden gediscrimineerd. Een andere optie is open hiring. Bij een vacature wordt de eerstvolgende op een wachtlijst automatisch aangenomen. En er is nog een groep die kan worden betrokken: asielzoekers. Vorige week bleek dat veel Oekraïense vluchtelingen al werken, mede omdat ze geen vergunning nodig hebben en direct aan de slag mogen. Andere asielzoekers mogen maar een paar weken per jaar werken met een speciale vergunning.

3. Betere beloning en meer Volgens Wilthagen is er meer werk aan de winkel om de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken: hogere lonen, vaste contracten, betere roosters, bijscholing, doorgroeimogelijkheden, minder bureaucratische taken, lagere werkdruk en goede werkomstandigheden. En maatschappelijke beroepen worden ondergewaardeerd, vindt Ballafkih. Wat volgens hem een rol kan spelen in het herwaarderen van die beroepen, is het gelijker verdelen van welvaart: "Als je met elke baan op vakantie kan of een fatsoenlijk huis kan krijgen, dan maakt het niet uit of je voor een klas staat of op de Zuidas werkt. Nu geef je zoveel levenscomfort op als je voor een maatschappelijk beroep kiest." De ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote (percentage van het nationaal inkomen dat naar arbeid gaat):

4. Mensen op de juiste plek krijgen Mensen omscholen als oplossing voor de krapte werkt niet, zegt Ballafkih, omdat er bijna overal krapte is. Hij stelt radicalere keuzes voor, zoals het verkleinen of uitsterven van beroepen. "Er zijn banen waar we er niet zoveel van nodig hebben, denk lifecoaches, YouTubers of consultants. Je kan zeggen dat zolang er vraag is, je die moet aanbieden. Maar we hebben die luxe niet meer, de overheid moet keuzes maken, maar gaat die discussie niet aan." Ook Wilthagen vindt dat de overheid de regie moet pakken. "Maak een opleiding zonnepanelenlegger gratis of richt hun studieschuld anders in, zodat je jongeren stimuleert. Schaf numerus fixus (loting) af voor belangrijke beroepen, en zorg dat die niet vollopen met internationale studenten die weer wegtrekken." Ook hierin speelt de herwaardering van praktische opleidingen een rol. Wilthagen: "De overheid heeft lang ingezet op een kenniseconomie, waar een oordelende scheiding tussen hoog- en laagopgeleid werd gemaakt. Daardoor leek het alsof praktisch opgeleiden niet belangrijk zijn, maar het tegendeel is waar." Het UWV publiceerde een lijst met kansrijke beroepen:

5. Automatisering De arbeidsproductiviteit groeit niet meer zoals voorheen. Arbeidsproductiviteit verhogen, betekent dat je met dezelfde mensen meer werk doet. Automatisering kan daarin helpen, maar is niet in elke sector mogelijk. Zeker niet in een diensteneconomie als Nederland. Waar technologische hulpmiddelen kunnen helpen, is bijvoorbeeld bij stukadoors. Die kunnen een soort harnas gebruiken, als ondersteuning voor de armen:

Marcel ter Bogt werkt zijn hele leven als stukadoor. Hij zat een jaar in de ziektewet, omdat zijn armen niet meer omhoog wilden. Sinds drie maanden werkt hij weer, en gebruikt hij een exoskelet. Zo hoopt hij het vol te houden tot zijn pensioen. - NOS