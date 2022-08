Meer werken, beter loon en keuzes maken: zijn dat oplossingen voor personeelstekort?

De krapte op de arbeidsmarkt is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Twee weken geleden publiceerden we over de oorzaken, nu is het tijd voor oplossingen. Die vergen radicaal andere keuzes, zeggen hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen en lector arbeidsmarkt Hafid Ballafkih. "We willen alles houden zoals het is, maar er mogen geen mensen bij komen en we willen ook nog groeien. Dat gaat niet", zegt Ballafkih.

1. Meer werken

Zomaar extra mensen uit een hoge hoed toveren is lastig. Makkelijker is mensen die al werken, méér laten werken. In Nederland werken veel mensen in deeltijd, waardoor we een relatief lage arbeidsdeelname hebben.

Wat als mensen daar geen zin in hebben? Wilthagen: "Het werkt niet als mensen deeltijdwerken, maar voltijdsverwachtingen hebben van de maatschappij. Dan moeten we inleveren qua brede welvaart en niet zeuren als scholen dichtgaan."

"Door toeslagen en belastingen is het niet altijd zo dat als je meer werkt, je ook meer verdient", zegt Wilthagen. Dat zou volgens hem anders kunnen door bijvoorbeeld een voltijdsbonus: extra geld als je voltijd werkt. Een andere mogelijkheid is de belasting op inkomen verlagen, waardoor meer uren werken lonender is. "Dat kan gecompenseerd worden met extra vermogensbelasting."

Vrouwen werken vaker in deeltijd, maar maken ook meer onbetaalde uren (zie afbeelding) in het huishouden en de mantelzorg. Een oplossing die al lang rondgaat, is het (bijna) gratis maken van kinderopvang. Een heel goede oplossing, vindt Wilthagen, als die 20 jaar geleden was ingevoerd. "In de kinderopvang zijn enorme tekorten, dus ik zie dat nu somber in."