Burgemeester Indianapolis: commando's geraakt bij drive-by shooting

De burgemeester van de Amerikaanse stad Indianapolis heeft iets meer informatie gegeven over de schietpartij waarbij zaterdagochtend drie Nederlandse commando's ernstig gewond raakten. Een van hen overleed vannacht aan zijn verwondingen, de andere twee zijn volgens Defensie aanspreekbaar.

De drie werden in de nacht van vrijdag op zaterdag onder vuur genomen voor het hotel waar ze verbleven. De burgemeester is verteld dat de dader of daders dit vanuit een rijdende auto deden. Aangenomen wordt dat er een uitgaansruzie aan voorafging.

"De politie is bezig met het onderzoek. Ik kan niet vertellen hoe het ervoor staat, maar ik denk dat ze het goed in beeld hebben", zei burgemeester Joe Hogsett tegen WRTV.com.

"Wat ik ervan begrijp is dat er een knokpartij was in een bar en dat de drie Nederlandse militairen naar hun hotel zijn teruggegaan. Wat ze daar op straat deden, weet ik niet precies, maar mij is verteld dat de vermeende daders een drive-by shooting hebben gedaan en uiteindelijk zijn daar drie mensen slachtoffer van geworden."

Op oefening

De commando's waren in de staat Indiana vanwege een oefening in het kader van urban warfare, het uitvoeren van gevechten in een dichtbebouwde omgeving. Het incident gebeurde in de vrije tijd van de militairen.

Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De Koninklijke Marechaussee laat aan De Telegraaf weten dat drie van zijn rechercheurs in Indianapolis zijn aangekomen om informatie te vergaren over wat er is gebeurd. Ze doen niet mee aan het Amerikaanse onderzoek, daarvoor zijn ze niet bevoegd.