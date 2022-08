Verdachte dodelijke schietpartij Den Bosch was broer slachtoffer

Een man van 52 die gisteren dood in een huis in Den Bosch was gevonden, is vermoedelijk doodgeschoten door zijn oudere broer. De 56-jarige verdachte is zelf ook overleden, waarschijnlijk pleegde hij zelfmoord.

De politie kreeg gisteren rond 11.30 uur een melding dat er in Den Bosch een man was neergeschoten. Toen agenten bij de woning aankwamen, was het slachtoffer al overleden. Vrij snel kwam zijn broer als verdachte in beeld.

Later die dag viel een arrestatieteam de woning binnen van de broer in Berlicum, vlak bij Den Bosch. Daar werd de man zwaargewond aangetroffen. Hij overleed kort daarna. In de woning is een vuurwapen gevonden.

'Broers hadden ruzie om vrouw'

Bronnen zeggen tegen Omroep Brabant dat de broers ruzie hadden om een vrouw, op wie ze allebei hun oog hadden laten vallen.

De politie doet nog verder onderzoek naar de toedracht. "De aanleiding voor de incidenten ligt waarschijnlijk in een conflict tussen hen beiden", zegt een woordvoerder. Vanwege de privacy van betrokkenen worden er verder geen mededelingen gedaan.