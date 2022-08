Feyenoord haalt met Noorse linksback Bjørkan veertiende versterking binnen

Feyenoord heeft met Fredrik Bjørkan een nieuwe linksback binnengehaald. De 24-jarige Noor is al de veertiende versterking van de Rotterdammers in deze transferperiode.

Bjørkan komt op huurbasis over van Hertha BSC. In de overeenkomst is ook een optie tot koop opgenomen.

Voor de Duitse club speelde Bjørkan sinds het begin van dit kalenderjaar tien officiële wedstrijden. De Noor, zoon van oud-profvoetballer Aasmund Bjørkan, debuteerde in 2021 voor de nationale ploeg van Noorwegen en speelde tot nu zes interlands.

Contact met Pedersen en Aursnes

"Voor mijn komst heb ik met Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes over Feyenoord gesproken en zij vertelden enkel warme en positieve verhalen over de club", beargumenteert Bjørkan, die als toeschouwer al aanwezig was bij de wedstrijd tegen Emmen afgelopen zaterdag, zijn keuze voor de Rotterdamse club.