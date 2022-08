Indonesië start onderzoek naar betrokkenheid leger bij moorden op Papoea

De Indonesische autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de mogelijke betrokkenheid van zes legerofficieren bij de moord op vier inheemse Papoea's vorige week. De zes zijn aangehouden en het leger en politie doen samen onderzoek naar de gruwelijke moorden.

De politie in de provincie Papoea zei dat de lichamen van de slachtoffers vlak bij de stad Timika zijn verminkt, in zakken zijn gestopt en vervolgens in een rivier zijn gegooid. De benen en hoofden van de slachtoffers zijn los van de lichamen gevonden. De vermoorde burgers zouden zijn ingegaan op een wapendeal, waarna ze werden bestolen en vermoord.

Volgens de politie was een van de slachtoffers een separatist. Een woordvoerder van de onafhankelijkheidsstrijders riep de Indonesische regering op om de daders verantwoordelijk te houden. Hij waarschuwde voor meer geweld als dit niet gebeurt.

Indonesië heeft een grote militaire aanwezigheid in de provincies Papoea en West-Papoea, waar een kleine groep separatisten al tientallen jaren strijdt voor onafhankelijkheid. Het leger wordt vaker beschuldigd van mensenrechtenschendingen, maar dit wordt zelden onderzocht.

Onafhankelijkheidsstrijd

De onafhankelijkheidsstrijd in Papoea en West-Papoea, die de Papoea's zien als één gebied, is gaande sinds 1963. Tot die tijd was het een Nederlandse kolonie, terwijl in 1945 de onafhankelijkheid in Indonesië werd uitgeroepen. Er werd een referendum gehouden, maar Papoea's moesten onder dwang kiezen voor aansluiting bij Indonesië.

Het merendeel van de Papoea's accepteerde de uitkomst niet, wat het begin is van conflicten en mensenrechtenschendingen. Sinds 2018 is het conflict in het gebied verder geëscaleerd en zijn er meer dodelijke aanvallen gepleegd door de separatisten.

Indonesië laat geen onafhankelijke onderzoekers en journalisten toe, waardoor het aantal slachtoffers niet te controleren is. Het zou gaan om 100.000 tot een half miljoen doden sinds 1963.