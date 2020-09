Warming-up: trainers Ajax, Feyenoord en PSV blikken vooruit op eredivisie

Het eerste eredivisieweekend van het nieuwe seizoen is volop te volgen bij de NOS op tv, radio, teletekst en online. In de NOS-app en op NOS.nl kun je de wedstrijden volgen via ons liveblog. Op NPO Radio 1 en teletekstpagina 818 volgen we de wedstrijden uiteraard ook live.

Op NPO 1 zie je zaterdagavond (23.00 uur) en zondagavond (19.00 uur) de samenvattingen en interviews van alle wedstrijden van dit weekeinde. We sluiten het weekend af met Studio Voetbal op zondagavond (23.00 uur).