Warming-up: Rijkaard niet beschikbaar als bondscoach

Komend weekeinde gaat ook het nieuwe Premier League-seizoen van start en dus was er ook weer een persconferentie van Jürgen Klopp, de trainer van kampioen Liverpool. De Duitser kreeg veel vragen over mogelijke transfers, en daar had hij duidelijk niet veel zin in.

Over de vermeende belangstelling van FC Barcelona voor Georginio Wijnaldum zei Klopp: "Of ik Gini al heb gesproken? Sinds hij hier is heb ik al vijf- of zeshonderd keer met hem gesproken. Het gaat goed met hem, het zit helemaal prima tussen Gini, de club en mij. Behalve dat we niets te vertellen hebben aan de media."