Kinderombudsman: nieuwe asieldeal in strijd met Kinderrechtenverdrag

Eerder sprak de NOS al met mensen die buiten sliepen bij Ter Apel. Een van hen werd emotioneel toen hij vertelde over de situatie van de kinderen en vrouwen in het aanmeldcentrum:

Daarnaast maakt Kalverboer zich zorgen over de chaos in Ter Apel. Bij het aanmeldcentrum verblijven momenteel 350 alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv'ers). Maar volgens het COA is er maar plek voor 150 van hen. Afgelopen weekend moesten 50 minderjarigen op stoelen slapen in de wachtruimte van immigratiedienst IND op het terrein.

Statushouders mogen hun gezin niet meer laten nareizen als ze nog geen huisvesting hebben. In het verdrag is juist vastgelegd dat kinderen recht hebben op contact met hun ouders en dat landen zich moeten inspannen om hen te herenigen.

Volgens het verdrag zijn staten verplicht om met "welwillendheid, menselijkheid en spoed" zaken van vluchtelingenkinderen te behandelen. Bovendien is vastgelegd dat kinderen recht hebben op gezinshereniging. Maar het kabinet besloot vrijdag om gezinshereniging de komende tijd sterk in te perken.

De nieuwe 'asieldeal', waarbij de wachttijd voor gezinshereniging wordt opgerekt, is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Dat heeft Kinderombudsman Margrite Kalverboer gezegd op NPO Radio 1. "Op geen enkele manier wordt er recht gedaan aan het verdrag, waar Nederland zich aan verbonden heeft", zegt Kalverboer.

Vrijwilligers brachten maandag tenten naar het aanmeldcentrum in Ter Apel voor mensen die anders buiten moesten slapen. Gisteren zijn die tenten weer weggehaald, vanwege zorgen over brandveiligheid. Veel mensen slapen nu dus zonder dak boven hun hoofd. - NOS

Normaal gesproken worden jongeren gescheiden opgevangen van volwassen asielzoekers. Na hun asielaanvraag worden ze doorgaans binnen enkele dagen ondergebracht op speciale opvangplekken door heel Nederland, bijvoorbeeld in een gezin. Maar die plekken zijn nu vol, zegt Kalverboer.

'Ze worden aan hun lot overgelaten'

Kalverboer bezocht in april Ter Apel voor het laatst. "Ik zag toen al dat kinderen aan hun lot werden overgelaten. Ze kregen eten en drinken, maar geen aandacht. Er is geen dagprogramma, ze zijn alleen maar aan het wachten." Volgens de ombudsvrouw zijn de kinderen angstig en hebben ze veel stress. "Het is onvoorstelbaar dat we dit niet oplossen."

Zij maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van de minderjarigen die nu in Ter Apel moeten wachten. "Kinderen hebben in hun land van herkomst van alles meegemaakt en een vlucht achter de rug. Sommigen hebben onder auto's gehangen", stelt Kalverboer.

Ze vervolgt: "Hun situatie is totaal perspectiefloos. Ze krijgen nu een opeenstapeling van moeilijke, nare ervaringen te verduren en op een gegeven moment wordt dat zo ernstig, dat het in de toekomst problemen gaat geven."

Al in juni concludeerden de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat de rechten van kinderen in vluchtelingencentra werden geschonden. Bij een bezoek aan Ter Apel telden inspecteurs toen 170 alleenstaande jongeren - wat er nu dus twee keer zoveel zijn.

In april waarschuwde het COA bovendien staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) al voor de situatie in de Nederlandse centra. Het orgaan schreef toen dat "de kwaliteit van de opvang op deze wijze door de ondergrens van leefbaarheid en veiligheid zakt".

'Opvang in iedere gemeente'

Door de opvangcrisis is het centrum in Ter Apel al tijden overvol. Kalverboer pleit ervoor dat gemeenten zo snel mogelijk opvangplekken voor de minderjarigen gaan regelen. "Er moet een evenredige verdeling komen, iedere gemeente kan 10 of 20 kinderen opnemen, dan is de last niet enorm."

De opvang van de minderjarigen zoals deze nu gaat, voldoet volgens haar niet aan het Kinderrechtenverdrag. "Dit gaat over alle grenzen. Ik zou het heel ernstig vinden als wij dit in Nederland de norm voor menselijkheid gaan vinden."