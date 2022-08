Sterke start waterpoloërs op EK, Gielen doet oud-landgenoten pijn

De Nederlandse waterpoloërs zijn de EK goed begonnen. De eerste groepswedstrijd werd met 13-6 van Duitsland gewonnen.

Voor Luuk Gielen was het een bijzondere ontmoeting. Voor Gielen was het namelijk een duel met het land waarvoor hij enkele jaren uitkwam. In 2019 liet hij zich, na een meningsverschil met toenmalig bondscoach Robin van Galen, tot Duitser naturaliseren.

Gielen kwam op meerdere eindtoernooien (WK's en EK's) voor Duitsland in actie, maar kwalificatie voor de Olympische Spelen mislukte. Twee jaar na zijn naturalisatie tot Duitser keerde Gielen toch weer terug bij de Nederlandse waterpoloselectie.

Snelle voorsprong

In de eerste EK-wedstrijd was zijn oude ploeg de tegenstander en Gielen wist één keer te scoren. Daarmee had hij een klein aandeel in de overwinning van Oranje, dat al snel een voorsprong van drie doelpunten pakte.