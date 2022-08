Complotdenker Micha K. deze week overgeleverd

Micha K. wordt deze week door Noord-Ierland overgeleverd aan Nederland. De beruchte complotdenker is aangeklaagd voor zes gevallen van opruiing. Zo zou hij hebben opgeroepen tot geweld tegen en ontvoering van RIVM-baas Jaap van Dissel. Ook riep hij volgens het Openbaar Ministerie op tot geweld tegen journalisten van het Algemeen Dagblad en ambtenaren van de gemeente Bodegraven.



De 59-jarige K. maakte deel uit van de zogenaamde 'Red Pill Journal-groep', die een complottheorie verspreidden over de gemeente Bodegraven. Daar zouden volgens de groep in de jaren '80 satanisch-rituele kindermoorden hebben plaatsgevonden. Voor deze claims is geen enkel bewijs.



Drie van zijn kompanen zijn eerder al veroordeeld tot gevangenisstraffen tot anderhalf jaar voor bedreiging van Jaap van Dissel, Hugo de Jonge en Mark Rutte. Eén van hen, Wouter R., kreeg eerder al negen maanden cel voor opruiing tot geweld tegen Van Dissel en bedreiging van de advocaat van de gemeente Bodegraven. Deze gemeente won ook een kort geding tegen K., Wouter R. en Joost K.. Ze werden toen gedwongen smadelijke uitlatingen van het internet te verwijderen. Ook werden hun Telegram-kanalen geblokkeerd.



Micha K. verblijft al enige jaren in Noord-Ierland waar hij uitstaande gevangenisstraffen ontduikt. Zo moet hij nog een half jaar de cel in voor smaad tegen de oud-hoofdredacteur van de NOS. Het Openbaar Ministerie verzocht al in december 2020 tot overlevering, maar pas vorige week heeft de rechter in Belfast dit in hoger beroep toegestaan.

K. zit al een jaar in de cel in afwachting van een besluit over zijn overlevering. Zelfs vanuit zijn cel ging hij door met het verspreiden van complottheorieën.

Micha K. en die drie anderen inspireerden vele anderen tot het plegen van strafbare feiten. Nieuwsuur maakte daar eerder deze video over: