Bestuur islamitische school Amsterdam moet weg vanwege wanbeleid

Het bestuur van de stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) moet zo snel mogelijk opstappen, heeft minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs bepaald. Doen de bestuursleden dat niet, dan krijgt de stichting geen geld meer van de overheid en moeten de aangesloten scholen sluiten.

Aanleiding voor het besluit van Wiersma is een nieuw inspectierapport, waaruit blijkt dat er bij ISA sprake is van financieel wanbeleid, onrechtmatige verrijking en onrechtmatig handelen. Zo is de scholenkoepel erg verweven met stichtingen die het vervoer van leerlingen regelen, "wat leidt tot onrechtmatige verrijking van beide stichtingen".

Het huidige bestuur heeft volgens de minister in een reactie op het concept-inspectierapport het wanbeheer erkend, maar stapt desondanks niet op. Daarom kondigt hij nu een aanwijzing aan, het zwaarste middel dat hij kan inzetten.

'Leerlingen het slachtoffer'

"Dit schoolbestuur lijkt vooral bezig met elkaar de tent uitvechten. Al langere tijd gaan er een heleboel dingen niet goed bij deze stichting en de leerlingen zijn daar het slachtoffer van. Daarom grijp ik nu in", zegt Wiersma.

Behalve de aanwijzing aan het bestuur om af te treden krijgt ISA een straf opgelegd, omdat er niets is gedaan met eerdere aanbevelingen van de inspectie. Daarom wordt er elke maand 15 procent van de subsidie afgetrokken. Bovendien zal de inspectie bijna 300.000 euro van de stichting terugvorderen. Dat geld is onrechtmatig besteed.

De stichting beheert drie islamitische basisscholen in Amsterdam.